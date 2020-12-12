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بالصور.. الأمن يخلى 4 عقارات بعد حادث حدائق القبة

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بالصور.. الأمن يخلى 4 عقارات بعد حادث حدائق القبة بالصور.. الأمن يخلى 4 عقارات بعد حادث حدائق القبة

مصراوي Masrawy

02:33 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

أخلت أجهزة الأمن، بالتنسيق مع حي حدائق القبة، 4 عقارات من السكان عقب انهيار عقب عقار دون خسائر بشرية .

كانت غرفة العمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا بشأن انهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبدالسميع- حي حدائق القبه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وقيادات المحافظة وتبين بالمعاينة عدم وجود خسائر في الأرواح .

وتقوم أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من رفع الانقاض وجارى المتابعة.

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