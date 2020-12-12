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لدغها ثعبان فقفزت من الثالث.. مصرع ربة منزل في المنيا

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لدغها ثعبان فقفزت من الثالث.. مصرع ربة منزل في المنيا لدغها ثعبان فقفزت من الثالث.. مصرع ربة منزل في المنيا

مصراوي Masrawy

02:31 م السبت 12 ديسمبر 2020

المنيا- محمد النادي:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوطها من أعلى منزلها بقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، وجرى نقلها إلى مستشفى بني مزار العام، إذ لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها، متأثرة بإصابتها بكسور بأنحاء متفرقة بالجسم.

بسؤال أهل الضحية، أكدوا أنها توفيت إثر سقوطها من الطابق الثالث عقب تعرضها للدغ ثعبان، وذلك بعد اختلال توازنها.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوفاة "نورا. ع"، 25 عامًا، ربة منزل، متأثرة بكسور عقب وصولها لمستشفى بني مزار العام، ادعاء سقوط من علو "منزل".

انتقل فريق من البحث الجنائي بمركز شرطة بني مزار برئاسة المقدم عمر عامر، رئيس مباحث مغاغة، وبسؤال أهل المتوفية أكدوا سقوطها من أعلى منزلها إثر لدغ ثعبان.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

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