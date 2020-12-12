السيطرة على حريق منزل في شبرا الخيمة

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم السبت، على حريقٍ اندلع بمنزل في شارع بدوي بمنطي التابعة لمدينة شبرا الخيمة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمنزل في شارع بدوي بنزلة منطي، بشبرا الخيمة، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.