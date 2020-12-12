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عدا ذلك فهو مجاني.. وزيرة الصحة تكشف الحالة الوحيدة لفرض رسوم مقابل لقاح كورونا

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عدا ذلك فهو مجاني.. وزيرة الصحة تكشف الحالة الوحيدة لفرض رسوم مقابل لقاح كورونا عدا ذلك فهو مجاني.. وزيرة الصحة تكشف الحالة الوحيدة لفرض رسوم مقابل لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

02:16 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لم يحدث في أو أي دولة أخرى توفير اللقاحات للفيروسات في الصيدليات أو الأماكن العامة.

وأضافت زايد، خلال تصريحات لها: "هل حصل في تاريخ مصر أو الدول أن اللقاحات لأي مرض موجودة في الأماكن العامة؟ لأ.. الدولة تتحمل توزيع تلك اللقاحات على الجهات المستهدفة".

وأوضحت وزيرة الصحة: "نحن في وباء يفرض إتاحة هذا اللقاح مجانا للمستحقين من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويمكن أن يتم فرضه برسوم ضمن إجراءات السفر".

وتابعت الوزيرة: "اللي خلى فيه أولوية لفئات بعينها هي محدودية الإنتاج، لو حصل إن الحصول على اللقاح تم فرصه ضمن إجراءات السفر وقتها هيبقى فيه رسوم معينة، لكن لو أنا من الناس اللي خدت اللقاح ممكن تسافر بيه، طيب لو واحد مش من المستحقين ولازم يسافر هنعمل حاجة لأغراض الطوارئ والضرورة والأغراض الشخصية ده هيتاح حسب الأولوية لأنه لا يوجد الإنتاج العالمي الكافي للناس جميعا".

واختتمت: مصر حصلت على 50 ألف جرعة لقاح سينوفارم الصيني من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنتظر وصول دفعات أخرى على مدار الشهر الجاري، فضلا عن أنه يتم التباحث للحصول على لقاحات أخرى منها لقاح مودرنا، وفايزر، وأسترازينيكا.​

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