48 ساعة تفصلنا عنها.. مركز الأرصاد يكشف تفاصيل الحالة الممطرة الجديدة

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تشمل عدة مناطق بينها "الرياض" وتتفاوت ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الاثنين إلى الخميس (4/29-1442/5/2هـ).

وقال المركز: "في منطقة مكة المكرمة ستكون الأمطار على "جدة ورابغ والليث وخليص والكامل" متوسطة إلى غزيرة، وعلى "الطائف ومكة والجموم" متوسطة"، وعلى "الخرمة وتربة ورنية والموية وميسان وأضم" متوسطة".

وأضاف: "في منطقة المدينة المنورة ستكون الأمطار على "العيص والعلا ووادي الفرع وينبع وبدر "متوسطة إلى غزيرة"، وعلى "المدينة، المهد، الحناكية، متوسطة".

وأردف المركز: في منطقة تبوك تكون الأمطار على "ضباء وحقل والوجه وأملج، متوسطة إلى غزيرة، وعلى "تبوك وتيماء" متوسطة إلى غزيرة"، بينما في منطقة حائل ستكون متوسطة إلى غزيرة.

وتابع: في الجوف ستكون الأمطار على "سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل" متوسطة إلى غزيرة، وفي الحدود الشمالية، ستكون على "رفحاء وعرعر وطريف"، متوسطة إلى غزيرة، وفي القصيم على "بريدة وعنيزة" متوسطة"، وفي الرياض على "شقراء والغاط والزلفي والمجمعة والدوادمي وعفيف والقويعية متوسطة، وفي الشرقية على "الدمام والجبير والقطيف والخبر"، خفيفة إلى متوسطة، وعلى "حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والخفجي" متوسطة إلى غزيرة".

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