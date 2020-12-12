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كيف تعاملت بلدية الشرائع مع خيول حجز المركبات؟

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طبّقت الغرامات بحق ملاكها وسلّمت المخالفين للجهات الأمنية

كيف تعاملت بلدية الشرائع مع خيول حجز المركبات؟

صادرت بلدية الشرائع الفرعية عشرات الخيول بأحجام مختلفة بعد أن تم ضبطها من قبل دوريات الأمن أثناء وجودها في حجز المركبات في الشرائع.

وبالتنسيق مع دوريات الأمن وجّهت البلدية عدداً من الدينّات ترافقها دوريات تابعة لبلدية الشرائع، وتم إركاب الخيول في الدينات وحجزها، وتحرير المخالفات بحق ملاكها، فيما تمت مصادرة الخيول التي لم يظهر ملاكها، واتضح أنها لعمالة مخالفة تديرها.

وتسلمت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلةً بشرطة الشرائع المخالفين ممن تم ضبطهم من قبل دوريات الأمن أثناء ضبط حجز الشرائع من مخالفات الخيول.

كيف تعاملت بلدية الشرائع مع خيول حجز المركبات؟

كيف تعاملت بلدية الشرائع مع خيول حجز المركبات؟

كيف تعاملت بلدية الشرائع مع خيول حجز المركبات؟

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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