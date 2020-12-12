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بالصور.. وزير العدل يفتتح أعمال تطوير مبنى محكمة بورسعيد

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بالصور.. وزير العدل يفتتح أعمال تطوير مبنى محكمة بورسعيد بالصور.. وزير العدل يفتتح أعمال تطوير مبنى محكمة بورسعيد

مصراوي Masrawy

02:07 م السبت 12 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، اليوم السبت، أعمال تطوير مبنى محكمة بورسعيد الابتدائية في حي الشرق.

وراعت القاعات الجديدة بالمحكمة سهولة التنقل والتهوية، وتواجد أماكن الانتظار وكافة الجوانب التي توفر مناخ ملائم للعمل.

كما تضمنت أعمال التطوير ميكنة العمل بالمحكمة، والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التحول الرقمي، تيسيرًا على القضاة والمتقاضين.

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