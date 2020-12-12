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نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة

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نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

01:56 م السبت 12 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة، للاطمئنان على سير العمل، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها.

وجرى تكليف رئيس المدينة، بمراجعة وعمل تقرير بحالة السيارات، وانتظام العمل بها داخل المحطة، وكشف حضور وانصراف السائقين بالمحطة والعاملين بها، وعدد النقلات.

جدير بالذكر أن المحطة الوسيطة بالقطاوي، بحي شرق مقامة على مساحة 2 فدان بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، وتخدم حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

وتفقدت نائب المحافظ عملية إزالة 280 طن قمامة من على كوبري السواح أعلى ترعة الإسماعيلية، واختتمت جولتها بتفقد 6 بالوعات صرف للأمطار يجري إنشائها بشارع أحمد حلمي، و3 بلاعات أمام مجلس المدينة.

َوأكدت ريان، أنه جرى الانتهاء من 17 مطبق (بير)، وجاري تركيب غطاء لهم بالإضافة إلى تنزيل مواسير لتركيب بالوعات صرف أمطار، تغطي بينها وبين المطابق بطول كيلو و100 متر على الطريق السريع الزراعي "بنها- القاهرة" أسفل كوبري الشرقاوية.

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