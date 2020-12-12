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تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية " داعش التجمع" لـ 16 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية " داعش التجمع" لـ 16 ديسمبر تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية " داعش التجمع" لـ 16 ديسمبر

مصراوي Masrawy

02:19 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول"، لجلسة 16 ديسمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وعماد الدرمللي، وسكرتارية أيمن القاضي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إرهابية تدعوا لأفكار تكفيرية أسسها المتهم الأول حسن أمين الممندة محامي، وشهرته حسن أبو الأشبال، والمتهمين المحبوسين المتهم الثاني أمام محمد محمدين محامي، والثالث هماد نجل المتهم الأول، والرابع أحمد السيد بدوى استاذ جامعي، والمتهم الخامس خالد السيد محمد عبد المعبود مهندس، ونجلاء مختار يونس مدير عام إحدى الشركات.

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