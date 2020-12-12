الشرطة النمساوية تضبط أسلحة متجهة إلى ميليشيا يمينية بألمانيا

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فيينا - (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، اليوم السبت، أن الشرطة ضبطت الأسبوع الماضي عشرات الأسلحة ومئة ألف خرطوشة من الذخيرة التي كان الغرض منها جزئيا بناء ميليشيا يمينة متطرفة في ألمانيا.

وجرى القبض على خمسة أشخاص مشتبه فيهم في النمسا بينهم رجل كان معروفا بالفعل للسلطات بسبب أنشطته اليمينية المتطرفة.

وقال نيهامر في مؤتمر صحفي في فيينا إن أحد المشتبه فيهم كشف للمحققين عن الغرض من هذه الأسلحة.

ووجدت الشرطة أيضا 76 سلاحا آليا وشبه آلي و14 مسدسا وأكثر من مئة ألف خرطوشة لأعيرة مختلفة وكذلك ست قنابل يدوية وأنواع مختلفة من المتفجرات.

وجرى القبض على شخصين في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، بحسب ما قاله المحقق الرئيسي ميشائيل ميمرا. والتحقيقات أيضا جارية في ولاية ويستفاليا شمال الراين.

وجرى الكشف عن الأسلحة في إطارة عملية ضد تهريب المخدرات من ألمانيا إلى النمسا المجاورة، بحسب ميمرا.