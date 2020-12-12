8 أطعمة تحافظ على قلبك سليمًا معافى.. احرص عليها

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مع تفادي المؤثرة على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

بما أن أمراض القلب المتنوعة مسؤولة عن ثلث الوفيات حول العالم، وفق جمعية القلب الأميركية، لذلك فإن الحفاظ على سلامة هذا العضو الحيوي مسألة بالغة الأهمية.

وتعتبر التغذية السليمة أمرًا ضروريًّا لسلامة القلب، خصوصًا أن بعض الأطعمة تؤثر على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول بحسب سكاي نيوز عربية.

وفيما يلي قائمة بــ8 أطعمة يسهم تناولها في التمتع بقلب سليم معافى، وفق موقع "هيلث لاين" المتخصص بالأخبار الطبية:

الخضراوات الورقية

يتميز هذا النوع من الخضراوات مثل السبانخ والكرنب بغناه بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما تعد مصدرًا مهمًّا لفيتامين "كي" الذي يحمي الشرايين ويسهّل تدفق الدم في الجسم ويقلّل ضغط الدم، ويحسّن وظائف الخلايا المبطّنة للأوعية الدموية.

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وبالتالي مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فضلًا عن دورها في انخفاض ضغط الدم.

الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو مصدرًا جيدًا للدهون الصحية غير المشبعة التي تحمي القلب، وتخفّض الكوليسترول.

كذلك فإن الأفوكادو غني بالبوتاسيوم، العنصر الغذائي الضروري لصحة القلب.

الجوز

الجوز مصدر مهم للمغنسيوم والمنغنيز والألياف، وتساعد إضافة كمية قليلة منه في النظام الغذائي بحماية القلب، وذلك عبر تقليل الكوليسترول الضار وتخفيض ضغط الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

الشوكولاتة الداكنة

تعزز الشوكولاتة الداكنة من صحة القلب؛ كونها غنية بمضادات الأكسدة مثل "الفلافونويد"، كما أنها تقلل من نسبة التكلس في الشرايين.

وينصح الأطباء لتفادي السعرات الحرارية العالية في الشوكولاتة بأن يتم اختيار أنواع تحتوي على نسبة 70 في المئة من الكاكاو على الأقل، والاعتدال في تناولها.

زيت الزيتون

بفضل غناه بمضادات الأكسدة، يخفف تناول زيت الزيتون من الالتهابات، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

وإلى جانب ذلك فزيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي تعزز صحة القلب.

الشاي الأخضر

يحرص كثيرون على تناول الشاي الأخضر لدوره في تسريع حرق الدهون، إلا أن كثيرين لا يعرفون أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحول دون تلف الخلايا، وتحمي القلب.

ونظرًا لغنى الشاي الأخضر لمركب "الكاتيكين"، فإنه يقلل من الإجهاد التأكسدي ونسبة الكوليسترول في الدم.

الأسماك

يُظعرف عن الأسماك غناها بأحماض "أوميغا 3" ذات الفائدة العظيمة على صحة القلب، لتخفيضها ضغط الدم بشكل ملحوظ، وتنظيم مستوى الكوليسترول، وتقليل نسبة الدهون الثلاثية في الدم، وتحسين وظائف الشرايين.