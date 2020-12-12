رئيس البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس الشيوخ ويوقعان بروتوكول تعاون بين الجانبين

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

كرم رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وذلك خلال جلسة البرلمان العربي اليوم السبت بمقر الجامعة العربية.

كما وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي لتوفير الدعم لمركز الدبلوماسية العربية التابع للبرلمان العربي الذي تم إطلاقه اليوم.

ووقع أيضا رئيس البرلمان العربي بروتوكول تعاون بين مركز الدبلوماسية العربية وجامعة القاهرة، ووقع عن الجامعة الدكتور عبدالرحمن ذكري النائب الأول لرئيس الجامعة.

وأعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته لحضور تأسيس مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وقال عبدالوهاب: "لقد لبيت الدعوة الكريمة للحضور لتوقيع بروتوكول التعاون مع مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية لما لمسته في قراءتي لمشروعه من أنه يمنهج لممارسة الدبلوماسية البرلمانية العربية في إطار مؤسسي مكتوب له قواعده الحاكمة لممارستها".

وأكد أن توقيع مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون مع البرلمان العربي، يأتي من منطلق الإيمان بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق جانب مهم من آمال وتطلعات الشعب العربي.