سقوط عنصر إجرامي هارب من 4 أحكام بالإعدام و207 سنة سجن في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

عقب مطاردة مثيرة نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من 4 أحكام بالإعدام و207 سنة سجن أثناء اختبائه بالإسماعيلية.

كانت تحريات قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسماعلية توصلت إلى تحديد مكان وضبط المحكوم عليه 29 سنة عاطل، بمنطقة وادى الملوك دائرة المركز" والمطلوب التنفيذ عليه في 13 حكم جناية بتهم (مخدرات إتجار_ قتل _ شروع في قتل _ سرقة بالإكراه _ تشكيل عصابي)، والمحكوم عليه فيهم 4 إعدام و7 بالسجن المؤبد وقضيتين بالسجن لمدة16سنة.

وأمكن ضبطه وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابة العامة.