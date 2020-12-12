قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجن القناطر "نساء"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه قطاع السجون قافلة طبية، ضمت أطباء وفنيين من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن القناطر "نساء")، لتقديم الرعاية الطبية للنزيلات، وذلك استمراراً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافه أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ولاسيما الرعاية الصحية تماشياً مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزيلات وصرف الأدوية اللازمة لهن.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.