التفاصيل الكاملة لكلمة رئيس مجلس الشيوخ أمام البرلمان العربي

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: تغمرني سعادة بالغة بوجودي ممثلًا لمجلس الشيوخ المصري في برلمان العرب، محفل الشعوب العربية الذي من خلاله تشارك هذه الشعوب في صنع القرار تجاه الأخطار والتحديات التي تواجهها وتقف حجر عثرة أمام تطلعاتها.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في حضور الجلسة العامة للبرلمان العربي، التي عُقدت، اليوم السبت، في مقر جامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن هذا البرلمان الذي أراه أحد أهم روافد الدبلوماسية البرلمانية العربية التي ما أحوج الأمة إليها في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تمر بها، وزاد من سعادتي أن أشهد في أول حضور لي تأسيس مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وأوضح عبد الرازق أن نجم الدبلوماسية البرلمانية بزغ بعد الحرب العالمية الأولى، وشاع استخدامها وحققت لكثير من الدول ما لم تحققه الدبلوماسية الرسمية؛ نظرًا لمرونتها وتحررها من قيود الدبلوماسية الرسمية، فكانت دومًا حلمًا لي، وأعتقد لكل عربي؛ كي تساعد الدبلوماسية الرسمية في تحقيق أهداف المجتمع العليا على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ بأن توقيعه بروتوكولًا بين مجلس الشيوخ المصري والدبلوماسية العربية التي يتبناها البرلمان العربي، له عدة أهداف؛ أهمها: تنسيق الجهود الدبلوماسية العربية تجاه القضايا العربية المهمة، والترويج لها في جميع المحافل البرلمانية الدولية، والمحافظة على لحمة الشعب العربي، وتضميد جراحه التي أحدثها إرهاب أسود مأجور، وخلفتها نزاعات وحروب مدمرة للعباد والبلاد.. حركتها ووجهتها قوى أجنبية وجماعات كارهة لهذا الشعب ومعادية لوحدته.

وأشار عبد الرازق إلى أن الدبلوماسية البرلمانية العربية التي يتبناها البرلمان العربي ستؤتي ثمارها المرجوة جنبًا إلى جنب دون تقاطع ولا تعارض مع الدبلوماسيات الرسمية للدول العربية التي نأمل جميعًا توافقها وتوحدها تحت مظلة الجامعة العربية.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلى أن البروتوكول يرتكز على القيم والمبادئ المشتركة المستندة إلى مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية والإخاء والمساواة والعدالة وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويهدف إلى ما سبق أن أشرت إليه من أهداف نبيلة؛ بما يحقق مصالح الشعب المصري وباقي إخوانه من الشعب العربي، وذلك من خلال التعاون المشترك وَفق الآليات التي استحدثها البروتوكول، للاستفادة القصوى من خبرات الطرفين في مجال التدريب البرلماني والمشاركة في المؤتمرات والندوات البرلمانية التي ينظمها كل طرف والاستعانة بخبرائه وتبني البحوث المشتركة وغير ذلك من آليات حددها.