أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 17-12-2020 -
8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الوادي الجديد تنفذ مشروعًا زراعيًا بنظم الري المطور والطاقة الشمسية

Print
الوادي الجديد تنفذ مشروعًا زراعيًا بنظم الري المطور والطاقة الشمسية الوادي الجديد تنفذ مشروعًا زراعيًا بنظم الري المطور والطاقة الشمسية

مصراوي Masrawy

01:44 م السبت 12 ديسمبر 2020

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مشروعًا استثماريًا زراعيًا على مساحة 117 فدانًا بطريق المطار بمدينة "موط" بالداخلة.

ويجري زراعة 117 فدانًا بالنخيل باستخدام الري المطور والطاقة الشمسية، وأثني الزملوط، على المشروع الذي انتهي القائمين عليه من زراعة 35 فدانًا بـ3500 فسيلة نخيل، كمرحلة أولي.

وشكر الزملوط القائمين على المشروع لجديتهم في التنفيذ، مثمنًا المجهودات المبذولة لإنجاح مثل هذه المشروعات التي تدعم خطة المحافظة بتوسيع الرقعة الزراعية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

شبكة عيون الإخبارية