الوادي الجديد تنفذ مشروعًا زراعيًا بنظم الري المطور والطاقة الشمسية

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مشروعًا استثماريًا زراعيًا على مساحة 117 فدانًا بطريق المطار بمدينة "موط" بالداخلة.

ويجري زراعة 117 فدانًا بالنخيل باستخدام الري المطور والطاقة الشمسية، وأثني الزملوط، على المشروع الذي انتهي القائمين عليه من زراعة 35 فدانًا بـ3500 فسيلة نخيل، كمرحلة أولي.

وشكر الزملوط القائمين على المشروع لجديتهم في التنفيذ، مثمنًا المجهودات المبذولة لإنجاح مثل هذه المشروعات التي تدعم خطة المحافظة بتوسيع الرقعة الزراعية.