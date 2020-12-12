تناولوا طعامًا فاسدًا.. تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بأسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، بنزلة معوية واشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة، داخل منزلهم بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مستشفى أسيوط الجامعي، بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة، ادعاء نزلة معوية واشتباه تسمم غذائي.

تبين من المعاينة الأولية، وصول "خالد.ك.م" 46 عامًا، و"سوزان. ف. غ" 40 عامًا، و"كيرلس.خ.ك" وشقيقيه "مينا" 10 أعوام، و"ماري" 7 أعوام، إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجرى عمل الإسعافات الأولية وحجزهم بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.