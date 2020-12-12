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تجديد حبس المتهمة بإلقاء طفلها في مقابر منيا القمح بالشرقية

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تجديد حبس المتهمة بإلقاء طفلها في مقابر منيا القمح بالشرقية تجديد حبس المتهمة بإلقاء طفلها في مقابر منيا القمح بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:26 م السبت 12 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس الأم المتهمة بإلقاء طفلها بمنطقة مقابر النصارى ببندر المدينة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وحاولت المتهمة التخلص من طفلها بعد 10 أيام من ولادته، قبل ضبطها وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على طفل حديث الولادة خلف منطقة مقابر النصارى، بمنيا القمح.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11433 إداري منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداع الطفل بمستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد هوية والدة الطفل، والتي تبين أنها "م.ح" 23 عامًا.

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