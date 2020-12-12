محافظ الوادي الجديد يتفقد طريق "الداخلة– العوينات"

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، سير العمل بطريق "الداخلة- العوينات"، والذي يجري إعادة تأهيله ورفع كفاءته بطول 375 كم وتوسعته من 7 أمتار إلى 23 متر ليصبح طريق مزدوج بواقع 6 حارات، بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وتفقد الزملوط، خلاطة الخلط الإسفلتية التي تعد واحدة ضمن 4 خلاطات بالطريق، وتعمل بطاقة إنتاجية 180 طن/ ساعة، لتصنيع الخلطة الإسفلتية الجديدة، بالإضافة إلي ميزة إعادة تدوير الطبقة الإسفلتية القديمة بنفس المواصفات الفنية للأسفلت الجديد.