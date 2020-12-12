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ضبط المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وتعذيب مسجل خطر حتى الموت لسرقته بالإسكندرية

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ضبط المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وتعذيب مسجل خطر حتى الموت لسرقته بالإسكندرية ضبط المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة وتعذيب مسجل خطر حتى الموت لسرقته بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:21 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة مسجل خطر بالإسكندرية، وتبين بأن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة منتحلين صفة رجال الشرطة لسرقة أمواله.

تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغاً بالعثور على جثة أحد الأشخاص – له معلومات جنائية بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم أول المنتزه).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا أنه نظراً لعلمهما بسابقة اتهام المجني عليه في العديد من القضايا قاما بإستيقافه بادعاء كونهما من رجال الشرطة وتعديا عليه بالضرب واقتياده لداخل مركبة "توك توك"، وتوجهوا به لمكان الواقعة واستمروا في التعدي عليه واستوليا منه على مبلغ مالي، وأثناء ذلك أُصيب المجنى عليه بحالة إعياء فقاما بإلقائه خارج مركبة "التوك توك" وفرا هرباً.

أمكن ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة وكذا (سائق المركبة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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