تجديد حبس مزارع وابنه و 2 من أحفاده في واقعة "قتيل البرتقال" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة نيابة منيا القمح الجزئية، بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس مزارع ونجله واثنين من أحفاده 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على مسجل خطر حتى الموت، لاشتراكه و 3 آخرين في سرقة برتقال من مزرعة موالح يمتلكها المتهمين في منيا القمح.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول كلً من "السيد.ف.ج" 36 عامًا، مُسجل شقي خطر سرقات عامة، مُقيم بقرية "الربعماية" بمركز منيا القمح، جثة هامدة، و"عمرو.و.ا" 30 عامًا، عاطل، مُقيم بقرية "التلين"، سبق اتهامه في قضايا سرقة، مصابًا بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أنه أثناء سرقة المتوفي و3 من أصدقائه، برتقال من مزرعة موالح بقرية الربعماية، ضبطهم الأهالي واعتدوا عليهم وتسببوا في مقتل أحدهم.