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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب "مينى باص" بصحراوي أسيوط

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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب "مينى باص" بصحراوي أسيوط مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب "مينى باص" بصحراوي أسيوط

مصراوي Masrawy

01:19 م السبت 12 ديسمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، وأصيب 4 آخرين؛ إثر انقلاب سيارة "ميني باص" على الطريق الصحراوي الشرقي بقرية عرب العوامر، في أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود حالة وفاة ومصابين.

أشارت التحريات إلى انقلاب سيارة "ميني باص" رقم "2579 ى ب د"، ما أسفر عن مصرع "عطية.أ.ص" 63 عامًا، وإصابة "علاء. أ. أ" 31 عامًا، و"إسماعيل. ص. م" 50 عامًا، و"جمال .ز. عطا" 30 عامًا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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