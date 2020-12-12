★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم السبت، إنه يجري تعميم منظومة الميكنة الشاملة في إطار التحول الرقمي لوزارة العدل في محافظة بورسعيد، بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير، خلال افتتاحه منظومة الميكنة الرقمية الشاملة للنيابة الإدارية في بورسعيد، بحضور المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمحافظ عادل الغضبان، إلى أن بورسعيد هي المحافظة الأولى في التحول الرقمي، مؤكدًا أن وزارة العدل تخطو بشكل ثابت نحو الميكنة والتحول الرقمي.

وأضاف الوزير، أن التحول الرقمي هو المستقبل ولغة العصر ويعمل على راحة المواطنين، وأنه يجب مواكبة العصر واستخدم التكنولوجيا.

وبدأ وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، زيارتهما ببورسعيد بعقد لقاء مفتوح بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة مع الأجهزة المعنية، لعرض شرح مفصل عن منظومة "الميكنة الشاملة" للنيابة الإدارية.