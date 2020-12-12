أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 17-12-2020 -
8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إدارة مهرجان الإبل تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

Print
إدارة مهرجان الإبل تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية إدارة مهرجان الإبل تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية
دعت إلى التقيّد بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات

إدارة مهرجان الإبل تؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكدت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على جميع المشاركين والزوار، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة المستجد.

وشددت إدارة المهرجان على ضرورة ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على التباعد والتعقيم باستمرار.

وأكدت ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا" وتطبيق "تباعد"؛ حفاظاً على سلامة الجميع، وتطبيقاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة وأدوارها البارزة في التصدي لهذه الجائحة منذ بدايتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

أرقام مفزعة.. تركيا تسجل 240 وفاة بفيروس كورونا في زيادة يومية قياسية

أرقام مفزعة.. تركيا تسجل 240 وفاة بفيروس كورونا في زيادة يومية قياسية

شبكة عيون الإخبارية