بالصور.. طقس سيئ يضرب مدينة رأس سدر وجنوب سيناء تعلن الطوارئ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

تعرضت مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم السبت، لموجة من الطقس السيئ، وغطت الغيوم سماء المحافظة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وزيادة في سرعة الرياح.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر حالة الطوارئ القصوى، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتدخل السريع في حالة تساقط أمطار أو حدوث سيول.

وقال المحاسب علي حماده، رئيس المدينة، إنه جرى التأكد من تطهير مخرات السيول، وتطهير بالوعات الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية، والتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب وتصريف المياه.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، ونشر كافة المعدات على الطريق الدولي والطرق الرئيسية بالمدينة، إضافة إلى التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بمدن المحافظة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، تتواصل مع كافة الغرف الفرعية بمجالس المدن، وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف تواجدها على طول الطرق الدولية والرئيسية بكافة المدن.

وأوضح المحافظ أن جميع الطرق والموانئ البحرية والبرية والمطارات مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.