منتهية الصلاحية وبها عفن.. ضبط 5 أطنان أرز داخل مخزن بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 5 أطنان أرز و1080 عبوة زيت طعام فاسدة داخل مخزن، دون ترخيص، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات لضباط المباحث بحيازة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية، غير مرخص، كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

استهدفت حملة المخزن المشار إليه، وعثر على 5 أطنان أرز مدون عليها علامات تجارية وهمية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية "عفن ظاهري".

وباستكمال عملية التفتيش، جرى ضبط 1080 عبوة زيت طعام مدون عليها بيانات وهمية وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.