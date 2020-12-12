بالصور.. وزير العدل يتفقد مكتب توثيق الشرق المطور بمحافظة بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، اليوم السبت، مكتب توثيق الشرق المُطور بديوان عام المحافظة، التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

واستفسر وزير العدل من المواطنين عن مدى رضاهم عن الخدمات الرقمية المقدمة لهم، وتشمل كافة أعمال التوثيق المختلفة في إطار العمل باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، ضمن منظومة التحول الرقمي، كما أطلع على النداء الرقمي والبصمة الإلكترونية.

وبدأ وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، زيارتهما ببورسعيد بعقد لقاء مفتوح بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة مع الأجهزة المعنية، لعرض شرح مفصل عن منظومة "الميكنة الشاملة" للنيابة الإدارية.