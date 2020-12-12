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"سلطة الطيران" للشركات: "الباركود" شرط إصدار تذاكر العمرة

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"سلطة الطيران" للشركات: "الباركود" شرط إصدار تذاكر العمرة "سلطة الطيران" للشركات: "الباركود" شرط إصدار تذاكر العمرة

مصراوي Masrawy

01:14 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

طالبت سلطة الطيران المدني، برئاسة الدكتور أشرف نوير، اليوم السبت، كل شركات الطيران والوكالة العاملة في بعدم إصدار تذاكر سفر خاصة بالمصريين إلى لأداء مناسك العمرة؛ سواء بتذاكر مباشرة أو من خلال تذاكر ترانزيت متجهة في النهاية إلى جدة أو المدينة المنورة.

وأكدت سلطة الطيران المدني، في خطاب لها موجه إلى شركات الطيران، ضرورة عدم إصدار أي تذاكر للمعتمرين إلا بعد التأكد من حصول المعتمرين على "باركود" تنظيمي صادر من بوابة العمرة المصرية.

جاء الخطاب في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للعمل بمنظومة البوابة المصرية للعمرة، والتي تم إقرارها الموسم الماضي، والتي تتضمن تنظيم كل إجراءات العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية، وإصدار باركود تنظيمي للمعتمرين ينظم لهم رحلتهم.

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