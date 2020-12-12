أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 17-12-2020 -
8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الجيزة: رصف وتطوير محاور مرورية بقرى أطفيح والواحات والحوامدية وأبوالنمرس

Print
الجيزة: رصف وتطوير محاور مرورية بقرى أطفيح والواحات والحوامدية وأبوالنمرس الجيزة: رصف وتطوير محاور مرورية بقرى أطفيح والواحات والحوامدية وأبوالنمرس

مصراوي Masrawy

12:58 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير الجارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

وأشار المحافظ أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال تطوير للعديد من الشوارع والطرق لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير.

وأوضح أنه يتم تطوير طريق ترعة الزمر بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم بطول 2 كم تقريباً ضمن خطة رصف الطرق بالمركز.

ولفت للبدء في تقوية وإعادة رصف طريق دير الكرمة بمركز ومدينة أطفيح بطول 2 كم ضمن عملية رصف بعض الطرق بمراكز جنوب الجيزة حيث يعد أحد المحاور المرورية المهمة لأهالي المركز والمترددين عليه.

كما تم البدء في أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المريوطية السياحي بداية من كوبري كاتو حتى كوبري شبرامنت بمسافة 2 كم بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس في إطار سعي المحافظة نحو تحقيق السيولة المرورية بالطريق.

وأكد المحافظ، على أنه تم وضع طبقة الأسفلت الثانية بطريق المدرسة التجارية بشارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية والجاري تطويره بطول 1200 م وعرض 10م، كما يجري تطوير ورصف شارع سمير صادق بطول 800 م وعرض 10 م بداية من تقاطع شارع الجمهورية حتى شارع سعد زغلول حيث تم إنهاء 80% من الأعمال.

وتابع: "يتم تنفيذ أعمال تطوير طريق مدرسة القصر الابتدائية ومسجد السلام بقرية القصر بطول 1 كم وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية إلى جانب إزالة كافة المعوقات وتمهيد طريق مدخل قرية منديشة على اتجاهين بطول 800 م تقريبا وذلك للتجهيز لوضع الطبقة الأسفلتية ومتابعة أعمال استكمال رصف طريق مدخل أبوغالب بطول 1750 م وبعرض 10 م بمركز ومدينة منشأة القناطر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

شبكة عيون الإخبارية