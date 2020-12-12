الجيزة: رصف وتطوير محاور مرورية بقرى أطفيح والواحات والحوامدية وأبوالنمرس

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير الجارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

وأشار المحافظ أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال تطوير للعديد من الشوارع والطرق لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير.

وأوضح أنه يتم تطوير طريق ترعة الزمر بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم بطول 2 كم تقريباً ضمن خطة رصف الطرق بالمركز.

ولفت للبدء في تقوية وإعادة رصف طريق دير الكرمة بمركز ومدينة أطفيح بطول 2 كم ضمن عملية رصف بعض الطرق بمراكز جنوب الجيزة حيث يعد أحد المحاور المرورية المهمة لأهالي المركز والمترددين عليه.

كما تم البدء في أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المريوطية السياحي بداية من كوبري كاتو حتى كوبري شبرامنت بمسافة 2 كم بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس في إطار سعي المحافظة نحو تحقيق السيولة المرورية بالطريق.

وأكد المحافظ، على أنه تم وضع طبقة الأسفلت الثانية بطريق المدرسة التجارية بشارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية والجاري تطويره بطول 1200 م وعرض 10م، كما يجري تطوير ورصف شارع سمير صادق بطول 800 م وعرض 10 م بداية من تقاطع شارع الجمهورية حتى شارع سعد زغلول حيث تم إنهاء 80% من الأعمال.

وتابع: "يتم تنفيذ أعمال تطوير طريق مدرسة القصر الابتدائية ومسجد السلام بقرية القصر بطول 1 كم وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية إلى جانب إزالة كافة المعوقات وتمهيد طريق مدخل قرية منديشة على اتجاهين بطول 800 م تقريبا وذلك للتجهيز لوضع الطبقة الأسفلتية ومتابعة أعمال استكمال رصف طريق مدخل أبوغالب بطول 1750 م وبعرض 10 م بمركز ومدينة منشأة القناطر.