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وزارة النقل: كامل الوزير تواصل مع نظيره السوداني بشأن إغلاق معبر أرقين

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وزارة النقل: كامل الوزير تواصل مع نظيره السوداني بشأن إغلاق معبر أرقين وزارة النقل: كامل الوزير تواصل مع نظيره السوداني بشأن إغلاق معبر أرقين

مصراوي Masrawy

12:53 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة النقل في بيان لها ظهر اليوم، إن الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، تواصل هاتفيا مع نظيره السوداني هاشم بن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني، بشأن ما نشر في عدد من المواقع الإلكترونية أمس الجمعة، تحت عنوان "السودان يغلق معبر أرقين مع بدون إبداء أسباب".

وأضاف البيان: الوزير السوداني أوضح أن ذلك يرجع لإضراب الأطباء والأطقم الطبية في الجانب السوداني من المنفذ، حيث تم غلقه من الجانب السوداني لعدة ساعات، وقد تم انتهاء الإضراب وإعادة فتح المنفذ من الجانب السوداني ليعمل المنفذ حالياً بصورة طبيعية في الاتجاهين".​

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