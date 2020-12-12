أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 17-12-2020 -
8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر -
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا -
شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س -
قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا -
وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه -
جوجل تصدم مستخدميها قبل العام الجديد: حساباتكم مهددة بالحذف -
ورشة عمل متخصصة لمديري السلامة بفروع وزارة النقل بمختلف المناطق -
نجاح عملية "قلب مفتوح" لطفلة في المدينة المنورة -
شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

البحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض الأرض لظلام لمدة 3 أيام

Print
البحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض الأرض لظلام لمدة 3 أيام البحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض الأرض لظلام لمدة 3 أيام

مصراوي Masrawy

12:42 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما يتم ترويجة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إظلام الأرض لمدة ثلاثة أيام شائعات وخرافات لا أساس لها من الصحة.

وأكد القاضي في بيان اليوم، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأن البعض استغل حدوث ظاهرة كسوف الشمس للترويج لمثل الخرافات.

وأشار إلى أن المعهد يرحب بجميع المواطنين وهواة الفلك للمزيد من الاستسفارات والرد على تساؤلاتهم، وكذلك للتواصل من خلال قنوات الاتصال الرسمية للمعهد على صفحته الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية أو صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالمعهد، متابعا: "حفظ الله وأهلها من كل شر".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

8 الصبح - وزيرة الصحة تتوجه إلى الإمارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

شبكة عيون الإخبارية