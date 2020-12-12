أخبار عاجلة

بعد 20 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الدقهلية -
لأول مرة منذ بدء الوباء.. طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى أقصى حد -
وزير الإسكان يوجه بضرورة إنهاء العمل بمشروع محور الفردوس في الموعد المحدد -
مقتل شخص في معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين في أسيوط -
دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج -
بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج لعزل مصابي كورونا -
وفاة فني أجهزة طبية بمستشفى صدر المحلة متأثرة بكورونا -
مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط -
اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب في جامعة أسيوط -
شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

سقوط عصابة لسرقة مركبات "التوك توك" في الحوامدية

Print
سقوط عصابة لسرقة مركبات "التوك توك" في الحوامدية سقوط عصابة لسرقة مركبات "التوك توك" في الحوامدية

مصراوي Masrawy

12:35 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصصوا في سرقة مركبات "التوك توك".

تلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية بلاغا من سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين أنه حال سيره بالقرية محل إقامته استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى إحدى القرى بدائرة القسم، وعقب وصولهما فوجئ بثلاثة مجهولين قاموا بتهديده بسلاح نارى واستولوا على مركبة "التوك توك" قيادته وهاتفه المحمول وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة العقيد أحمد نجم توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو فاروق بالتنسيق مع المقدم محمد داوود رئيس مباحث أبو النمرس من ضبطهم وبحوزة أحدهم فرد خرطوش "المستخدم في ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات مركبات "التوك توك".

تم بإرشادهم ضبط مركبة "التوك توك"- الهاتف المحمول "المستولى عليهما") لدى عميل لهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

صحف إماراتية عن قمة السيسي وبن زايد: مصر والإمارات يدًا بيد

صحف إماراتية عن قمة السيسي وبن زايد: مصر والإمارات يدًا بيد

شبكة عيون الإخبارية