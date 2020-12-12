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الداخلية تستقبل عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان بمستشفيات الشرطة

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الداخلية تستقبل عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان بمستشفيات الشرطة الداخلية تستقبل عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان بمستشفيات الشرطة

مصراوي Masrawy

12:29 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

استقبل قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، عدد من المواطنين من ذوى الإعاقة بمستشفيات الشرطة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر ديسمبر.

وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية بمختلف المناسبات.

جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واستمرارا للدور المجتمعي بمختلف القطاعات الأمنية.

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