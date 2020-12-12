أخبار عاجلة

بعد 20 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الدقهلية -
لأول مرة منذ بدء الوباء.. طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى أقصى حد -
وزير الإسكان يوجه بضرورة إنهاء العمل بمشروع محور الفردوس في الموعد المحدد -
مقتل شخص في معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين في أسيوط -
دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج -
بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج لعزل مصابي كورونا -
وفاة فني أجهزة طبية بمستشفى صدر المحلة متأثرة بكورونا -
مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط -
اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب في جامعة أسيوط -
شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعز.. قذيفة حوثية غادرة تستهدف ناديًا رياضيًّا وتقتل لاعب كرة قدم وابنه

Print
تعز.. قذيفة حوثية غادرة تستهدف ناديًا رياضيًّا وتقتل لاعب كرة قدم وابنه تعز.. قذيفة حوثية غادرة تستهدف ناديًا رياضيًّا وتقتل لاعب كرة قدم وابنه
الميليشيات المدعومة من إيران دأبت خلال الفترة الأخيرة على استهداف السكان

تعز.. قذيفة حوثية غادرة تستهدف ناديًا رياضيًّا وتقتل لاعب كرة قدم وابنه

لقي لاعب كرة قدم يمني وابنه مصرعهما بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مبنى نادٍ رياضي، صباح اليوم السبت، شرق مدينة تعز وسط البلاد.

ونقل موقع "نيوز يمن" عن مصدر محلي قوله: إن الميليشيات الحوثية المتمركزة بمنطقة الحوبان قصفت بقذائف الهاون أحياء العرضي والنقطة الرابع، صباح اليوم السبت، شرق مدينة تعز.

وأدى سقوط قذيفة في بوابة النادي الأهلي الرياضي إلى مقتل لاعب الطليعة الرياضي الكابتن ناصر الريمي وابنه الأصغر، وتفحم جثتيهما، وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين من رواد النادي، طبقاً للمصدر.

ووفق موقع "يمن شباب نت" كانت مدينة تعز استيقظت في وقت باكر من صباح اليوم على صوت انفجار عنيف هز أرجاء المدينة وسمع صوتها غالبية السكان. وبحسب المصادر: مزقت القذيفة جسد الأب ونجله إلى أشلاء وقطع صغيرة.

ودأبت ميليشيات الحوثي، خلال الفترة الأخيرة، على إطلاق قذائفها الصاروخية على أحياء سكنية في مدينة تعز، أدت إلى قتل عدد من المواطنين الآمنين، بينهم أطفال ونساء.

وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، قُتل وأصيب 110 مدنيين في محافظة تعز، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا: الله يعز حكومتنا

شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س

شاهد أقوى سيارة في العالم.. مستوحاة من صواريخ "ناسا" والسرعة 500 كم/س

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه

وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه

شبكة عيون الإخبارية