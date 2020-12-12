أخبار عاجلة

بعد 20 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الدقهلية -
لأول مرة منذ بدء الوباء.. طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى أقصى حد -
وزير الإسكان يوجه بضرورة إنهاء العمل بمشروع محور الفردوس في الموعد المحدد -
مقتل شخص في معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين في أسيوط -
دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج -
بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج لعزل مصابي كورونا -
وفاة فني أجهزة طبية بمستشفى صدر المحلة متأثرة بكورونا -
مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط -
اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب في جامعة أسيوط -
شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفنان المجهول .. "بانكسي" يعود بجدارية "اتشوو" وطاقم الأسنان

Print
أعظم فنان في بريطانيا لا يعرفه صورته أحد

فيديو الفنان المجهول ..

بينما لا يزال أعظم فنان في بريطانيا مجهولًا لا يعرف صورته أحد، عاد مصور الجرافيتي "روبرت بانكسي" بجدارية جديدة بعنوان "اتشوو" في مدينة بريستول، استلهمها من وحي كورونا.

وقال موقع "يورو نيوز" في تقرير مصور: أقبل محبو فنون الشارع بقوة لتصوير عمل جديد لبانكسي حمل عنوان "اتشوو"، وهي جدارية رسمت على جدران أحد منازل مدينة بريستول في جنوب غرب إنجلترا.

واللوحة التي تحمل عنوان "اتشوو !!" تصور عجوزاً ترتدي غطاء رأس وتعطس؛ ما جعل طقم أسنانها يطير في الهواء. الصورة نالت مليوني إعجاب في إنستغرام خلال وقت قصير وهي الثانية لبانكسي خلال فترة الحجر الصحي.

وحسب موسوعة "ويكيبيديا": بانكسي هو فنان جرافيتي إنجليزي مشهور ومجهول في نفس الوقت، يعتقد أن اسمه روبرت بانكسي، من مواليد سنة 1974 وأصله من بلدة ييات القريبة من مدينة بريستول، إلا أنه لا يوجد تأكيد على هوية بانكسي الحقيقية، وسيرته الذاتية تبقى غير معروفة، ظهرت رسوماته المختلفة في العديد من المواقع في بريطانيا خصوصاً في مدينة بريستول ولندن وحول العالم؛ منها في الضفة الغربية على الجدار العازل؛ حيث يناصر القضية الفلسطينية، تتنوع رسومات بانكسي في الموضوع وتشمل بأغلبها المواضيع السياسية والثقافية والأخلاقية.

كان عام 2003 أول ظهور لرسوم بانكسي على جدران بريستول، ولندن، وقد أثارت العديد من التساؤلات حول شخصه وأفكاره، خصوصاً صورة الموناليزا وهي تحمل قنبلة.

في تاريخ 21 مايو 2007 حصل بانكسي على جائزة أعظم فنان يعيش في بريطانيا، والتي وزعتها قناة أي تي في البريطانية، وكما كان متوقعا لم يحضر بانكسي لاستلام جائزته واستمرت شخصيته مجهولة حتى اللحظة.

فيديو الفنان المجهول ..

فيديو الفنان المجهول ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو- وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا

بالفيديو- وزير الصحة السعودي يتلقى لقاح كورونا

الفيديو ده عنوانه الأمل .. ايه وزوجها اتمسكوا بالأمل وربنا رزقهم بطفلهم بعد 7 سنين جواز :)

الفيديو ده عنوانه الأمل .. ايه وزوجها اتمسكوا بالأمل وربنا رزقهم بطفلهم بعد 7 سنين جواز :)

شاهد.. "الربيعة" يتلقى جرعة "لقاح كورونا" وفيديو يرصد حقن أول مواطن باللقاح

شاهد.. "الربيعة" يتلقى جرعة "لقاح كورونا" وفيديو يرصد حقن أول مواطن باللقاح

ميركل تجري اتصالا بالفيديو مع مؤسسي شركة "بيونتيك"

ميركل تجري اتصالا بالفيديو مع مؤسسي شركة "بيونتيك"

شبكة عيون الإخبارية