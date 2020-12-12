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أعظم فنان في بريطانيا لا يعرفه صورته أحد

بينما لا يزال أعظم فنان في بريطانيا مجهولًا لا يعرف صورته أحد، عاد مصور الجرافيتي "روبرت بانكسي" بجدارية جديدة بعنوان "اتشوو" في مدينة بريستول، استلهمها من وحي كورونا.

وقال موقع "يورو نيوز" في تقرير مصور: أقبل محبو فنون الشارع بقوة لتصوير عمل جديد لبانكسي حمل عنوان "اتشوو"، وهي جدارية رسمت على جدران أحد منازل مدينة بريستول في جنوب غرب إنجلترا.

واللوحة التي تحمل عنوان "اتشوو !!" تصور عجوزاً ترتدي غطاء رأس وتعطس؛ ما جعل طقم أسنانها يطير في الهواء. الصورة نالت مليوني إعجاب في إنستغرام خلال وقت قصير وهي الثانية لبانكسي خلال فترة الحجر الصحي.

وحسب موسوعة "ويكيبيديا": بانكسي هو فنان جرافيتي إنجليزي مشهور ومجهول في نفس الوقت، يعتقد أن اسمه روبرت بانكسي، من مواليد سنة 1974 وأصله من بلدة ييات القريبة من مدينة بريستول، إلا أنه لا يوجد تأكيد على هوية بانكسي الحقيقية، وسيرته الذاتية تبقى غير معروفة، ظهرت رسوماته المختلفة في العديد من المواقع في بريطانيا خصوصاً في مدينة بريستول ولندن وحول العالم؛ منها في الضفة الغربية على الجدار العازل؛ حيث يناصر القضية الفلسطينية، تتنوع رسومات بانكسي في الموضوع وتشمل بأغلبها المواضيع السياسية والثقافية والأخلاقية.

كان عام 2003 أول ظهور لرسوم بانكسي على جدران بريستول، ولندن، وقد أثارت العديد من التساؤلات حول شخصه وأفكاره، خصوصاً صورة الموناليزا وهي تحمل قنبلة.

في تاريخ 21 مايو 2007 حصل بانكسي على جائزة أعظم فنان يعيش في بريطانيا، والتي وزعتها قناة أي تي في البريطانية، وكما كان متوقعا لم يحضر بانكسي لاستلام جائزته واستمرت شخصيته مجهولة حتى اللحظة.