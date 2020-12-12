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المركز "السعودي الإسباني" للاقتصاد يعقد اجتماعه العاشر "عن بعُد"

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المركز "السعودي الإسباني" للاقتصاد يعقد اجتماعه العاشر "عن بعُد" المركز "السعودي الإسباني" للاقتصاد يعقد اجتماعه العاشر "عن بعُد"
الموافقة على التقرير المالي لـ 2020 وإقرار الخطة التشغيلية الميزانية لـ2021

المركز

عقد مجـلس إدارة المركز "السـعودي الإسبـاني" للاقتصـاد والتمويل الإسلامـي بجــامعة IE بمدريد – إسبانيا، اليوم، اجتماعه العاشر "عن بُعد"، برئاسة رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وبحضور المشرف على الاتفاقية وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والمنسق للاتفاقية عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبدالله بن قربان تركستاني، ومن جانب الجامعة الإسبانية، رئيس جامعة IE البروفيسور رفائيل بييول.

شهد الاجتماع اعتماد تقرير النشاط لعام 2020م، الذي تضمن عقد المسابقة الدولية السادسة، وتدشين سلسلة حوارات المركز التي بلغت ستة حوارات دولية، إضافة إلى نشر بعض المقالات في الصحف الإسبانية والأوروبية للتوعية بمبادئ التمويل الإسلامي، وكذلك الانتهاء من الكتاب الخامس مع إحدى دور النشر العالمية، وغيرها من الأنشطة من مؤتمرات وندوات ومحاضرات للطلبة بجامعة IE.

وصدرت الموافقة، في الاجتماع، على التقرير المالي لعام 2020م، وإقرار الخطة التشغيلية وميزانيتها لعام 2021م.

وأبدى رئيسا الجامعتين، الحرص على استمرار التعاون العلمي المشترك وتعزيزه، من حيث تبادل الأساتذة بين الجامعتين، وتأليف الكتب، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج العلمية المشتركة، فيما يخدم الأنشطة العلمية والبحثية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وبما يتوافق ورؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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