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لجنة رباعية تضبط موقعيْن مخالفيْن لبيع الدجاج الحي في جدة

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إثر جولة استهدفت التأكد من خلوّ الأسواق من إنفلونزا الطيور

لجنة رباعية تضبط موقعيْن مخالفيْن لبيع الدجاج الحي في جدة

ضبطت لجنة رباعية برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وعضوية أمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، ومكتب العمل بالمحافظة؛ موقعين مخالفين لبيع الدجاج الحي "النتافات" والذبح العشوائي.

جاء ذلك بمشاركة الجهات المساندة بلدية أم السلم الفرعية، وإدارة النظافة، وإدارة المسالخ، وأسواق النفع العام، وإدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية.

وتمت مصادرة الدجاج وإتلافه من قِبل اللجنة لوجود اشتباه في حالات مرضية، ولكونه غير صالح للاستهلاك الآدمي؛ ما قد يؤثر في صحة الانسان.

وتقرر إغلاق المحال فوراً ومصادرة الأواني والمعدات المستخدمة بالذبح، قبل تطهير المواقع بالمبيدات الحشرية وتعقيمها بالمطهرات، وأخذ التعهدات اللازمة على أصحابها بعدم البيع مستقبلاً وإعداد محضر من قبل اللجنة بذلك.

وكانت اللجنة قد نفّذت جولة على محال بيع الدواجن بنطاق حي قويزة- جنوبي محافظة جدة؛ للتأكد من خلوّ الأسواق من إنفلونزا الطيور.

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ: هذه الجولات التفتيشية، تأتي استمراراً للجهود المبذولة من قِبل لجنة إنفلونزا الطيور (النتافات)، وهي جزء من خطة متكاملة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقوم من خلالها بعدة جولات على المنشآت البيطرية؛ كمحال بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة والعيادات البيطرية؛ لمتابعة عملها ومدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لتفشي أي وباء.

لجنة رباعية تضبط موقعيْن مخالفيْن لبيع الدجاج الحي في جدة

لجنة رباعية تضبط موقعيْن مخالفيْن لبيع الدجاج الحي في جدة

لجنة رباعية تضبط موقعيْن مخالفيْن لبيع الدجاج الحي في جدة

لجنة رباعية تضبط موقعيْن مخالفيْن لبيع الدجاج الحي في جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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