أخبار عاجلة

بعد 20 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الدقهلية -
لأول مرة منذ بدء الوباء.. طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى أقصى حد -
وزير الإسكان يوجه بضرورة إنهاء العمل بمشروع محور الفردوس في الموعد المحدد -
مقتل شخص في معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين في أسيوط -
دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج -
بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج لعزل مصابي كورونا -
وفاة فني أجهزة طبية بمستشفى صدر المحلة متأثرة بكورونا -
مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط -
اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب في جامعة أسيوط -
شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

واصل إنكار الهزيمة.. "": المحكمة العليا خذلتنا والانتخابات مزوّرة

Print
واصل إنكار الهزيمة.. "ترامب": المحكمة العليا خذلتنا والانتخابات مزوّرة واصل إنكار الهزيمة.. "": المحكمة العليا خذلتنا والانتخابات مزوّرة
قال: خسارة مزعومة رغم حصولنا على أعلى نسبة تصويت.. "واصلوا الصراع"

واصل إنكار الهزيمة..

رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ، اليوم السبت، أن المحكمة العليا الأمريكية "خذلت" حملته.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد خذلتنا المحكمة العليا حقاً، بلا حكمة أو شجاعة"، حسب تعبيره.

وأضاف في تغريدة أخرى: "إذن، أنت رئيس الولايات المتحدة، وقد خضت غمار انتخابات للتو حصلت على أعلى نسبة تصويت في تاريخ رئيس أمريكي، بفارق كبير، لكنك تعرّضت لخسارة مزعومة، ولا يمكنك أن تقف أمام المحكمة العليا، كي لا تتدخل بالولايات الرائعة"، حسب قوله.

وتابع ترامب، قائلاً -وفق "سي إن إن"-: "وبعد دراسة وأخذ الأحداث في الحسبان، تظن أنهم قد استغفلوك، الأمر الذي سيؤذيهم أيضاً، آخرون كثر ينضمون إلى الدعوى القضائية، لكن بلمح البصر تُرمى وتنتهي (القضية)، دون النظر إلى الأسباب التي دفعت لتقديمها، انتخابات مزوّرة، واصلوا الصراع"، حسب قوله.

ويواصل الرئيس الأمريكي إصراره ورفضه نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، بفارق مريح عنه، مطلع نوفمبر الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إنكار عميق".. سي إن إن: ترامب قد يرفض مغادرة البيت الأبيض يوم تنصيب بايدن

"إنكار عميق".. سي إن إن: ترامب قد يرفض مغادرة البيت الأبيض يوم تنصيب بايدن

هل تعرض حساب ترامب على تويتر للاختراق؟

هل تعرض حساب ترامب على تويتر للاختراق؟

هل يفك قرار ترامب الخناق على الاقتصاد السوداني؟

هل يفك قرار ترامب الخناق على الاقتصاد السوداني؟

البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي ترامب سيتلقى لقاح كورونا غدًا الجمعة

البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي ترامب سيتلقى لقاح كورونا غدًا الجمعة

شبكة عيون الإخبارية