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بعد 20 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الدقهلية
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
لأول مرة منذ بدء الوباء.. طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى أقصى حد
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
وزير الإسكان يوجه بضرورة إنهاء العمل بمشروع محور الفردوس في الموعد المحدد
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
مقتل شخص في معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين في أسيوط
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج لعزل مصابي كورونا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
وفاة فني أجهزة طبية بمستشفى صدر المحلة متأثرة بكورونا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب في جامعة أسيوط
-
الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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BE ONTime - الأهلي يدخل معسكر مغلق إستعدادا لمواجهة المقاصة في إنطلاقة الدوري
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ON Sport
السبت 12 ديسمبر 2020 12:47 مساءً
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