"المصنفات" تشن حملة على المحال وتضبط كمية من أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث المصنفات، من كمية من أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالقاهرة .

كانت معلومات وتحريات الإدارة، أفادت بقيام أحد الأشخاص مالك محل لبيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، بإدارة المحل لبيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة؛ حيث يتم تزويد تلك الأجهزة بقطع (اللانات) للاتصال بالإنترنت ومُحملة ببرامج مخصصة لفك الشفرة لتلك القنوات، وملحق بالمحل المشار إليه مخزن لتخزين الأجهزة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل والمخزن، وتم ضبط المتهم أثناء إدارة نشاطه وعثر بداخل المحل على ( 194 جهاز استقبال "ريسيفر" ماركات مختلفة – 2 جهاز لاب توب مًحمل عليهم المواقع الخاصة بتحميل المحتوى الإلكتروني لبثه على السيرفر – 4 هاتف محمول مُحمل عليهم تطبيقات تشغيل وإدارة سيرفرات متعددة – جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت).

كما تم ضبط (قائد سيارة، مقيم بالقاهرة) وضُبط بداخل السيارة (440 جهاز استقبال "ريسيفر" ماركات مختلفة معدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة حال اتصالها بالإنترنت) حال قيام قائدها بتفريغ الحمول بالمخزن الخاص المتهم والملاصق للمحل.

وبمواجهته اعترف بأنه شريك للمتهم في تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم البث الفضائي .