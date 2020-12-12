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صحيفة سعودية: المنطقة العربية تواجه تحديات وتهديدات إيرانية غير مسبوقة

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صحيفة سعودية: المنطقة العربية تواجه تحديات وتهديدات إيرانية غير مسبوقة صحيفة سعودية: المنطقة العربية تواجه تحديات وتهديدات إيرانية غير مسبوقة

مصراوي Masrawy

12:11 م السبت 12 ديسمبر 2020

الرياض - أ ش أ

أكدت صحيفة "الرياض" ، أن المنطقة العربية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه تحديات وتهديدات إيرانية غير مسبوقة على كافة الأصعدة، وعلى الرغم من ذلك فقد أظهر مجلس التعاون تماسكاً كبيراً بفضل الدعم السعودي في التعامل مع هذه النوعية من التحديات.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان (الاتحاد الخليجي..ضرورة) - أنه "مع تسارع وتيرة التطورات وتشابك خيوطها يصعب القول بأن هناك مخاطر أمنية إقليمية وأخرى دولية، إنما تلك المخاطر كونية، وبالتالي نحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهتها، وهذا ما دفع السعودية في القمم الخليجية إلى المطالبة بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، لصياغة سياسات خارجية متكاملة على أساس المصلحة المشتركة".

وأشارت "الرياض"، إلى أن المشروع التوسعي الإيراني لا يختلف عن المشروعات الهدامة الأخرى تجاه المنطقة العربية، بل إن خطره أشمل وأعمّ، "لذلك نأمل أن يفهم الجميع أن المشروع الإيراني يستهدف المنطقة العربية في تركيبتها الداخلية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأضافت الصحيفة، أن ما يقوم به النظام الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن يظهر بوضوح مدى استغلاله العامل المذهبي في هيمنته التوسعية .. متابعة: "لذلك علينا أن نتمعن ملياً بهذا المشروع التوسعي الذي تحوّل إلى خطر داهم يهدد أمننا وسلامة مجتمعاتنا، وبات بمأمن من أيّ ردات فعل تجاه أفعاله التخريبية، لا سيما أن لدى دول الخليج أوراقاً كثيرة تشكّل ضغوطاً رادعة تجاه سلوك إيران الإجرامي".

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مصراوي Masrawy

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