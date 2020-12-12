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571 ألف جنيه لتمويل مشروعات إقراض الأسر في المنوفية

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571 ألف جنيه لتمويل مشروعات إقراض الأسر في المنوفية 571 ألف جنيه لتمويل مشروعات إقراض الأسر في المنوفية

مصراوي Masrawy

12:33 م السبت 12 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

عقدت لجنة القروض بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، اجتماعًا برئاسة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، لتمويل 79 مشروعًا اقتصاديًا بإجمالي 571 ألف جنيه بمختلف المجالات، من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات.

وكشف السكرتير العام أنه جرى الموافقة على تمويل 79 مشروعًا سبق أن تقدم بها المواطنين إلى الوحدات المحلية، مؤكدًا مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط و تحقيقها أرباحًا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين، في مجالات الإنتاج الحيواني.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن للمشروعات، ومدى تحقيقها أهدافها، مع التأكيد على ضرورة سداد الأقساط في مواعيدها طبقًا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع.

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