أخبار عاجلة

بعد 20 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الدقهلية -
لأول مرة منذ بدء الوباء.. طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى أقصى حد -
وزير الإسكان يوجه بضرورة إنهاء العمل بمشروع محور الفردوس في الموعد المحدد -
مقتل شخص في معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين في أسيوط -
دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج -
بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج لعزل مصابي كورونا -
وفاة فني أجهزة طبية بمستشفى صدر المحلة متأثرة بكورونا -
مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط -
اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب في جامعة أسيوط -
شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير العدل يفتتح منظومة "الميكنة الشاملة" للنيابة الإدارية ببورسعيد

Print
بالصور.. وزير العدل يفتتح منظومة "الميكنة الشاملة" للنيابة الإدارية ببورسعيد بالصور.. وزير العدل يفتتح منظومة "الميكنة الشاملة" للنيابة الإدارية ببورسعيد

مصراوي Masrawy

12:27 م السبت 12 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقهما اللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، اليوم السبت، منظومة الميكنة الشاملة للنيابة الإدارية لمكتب فني بورسعيد، وفرع الدعوى التأديبية والنيابات الإدارية ببورسعيد وبورفؤاد.

وتهدف ميكنة النيابة الإدارية لسرعة الفصل في القضايا، وإلغاء التعامل الورقي، والرقابة على منظومة العمل، ما يعود بالإيجاب على مصلحة المواطن.

وبدأ وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، زيارتهما ببورسعيد بعقد لقاء مفتوح بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة مع الأجهزة المعنية، لعرض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط

مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

مفاجأة.. أبرز ماركات الجينز العالمية صناعة مصرية من ليفايز لزارا

صحف إماراتية عن قمة السيسي وبن زايد: مصر والإمارات يدًا بيد

صحف إماراتية عن قمة السيسي وبن زايد: مصر والإمارات يدًا بيد

شبكة عيون الإخبارية