بالصور.. وزير العدل يفتتح منظومة "الميكنة الشاملة" للنيابة الإدارية ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقهما اللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، اليوم السبت، منظومة الميكنة الشاملة للنيابة الإدارية لمكتب فني بورسعيد، وفرع الدعوى التأديبية والنيابات الإدارية ببورسعيد وبورفؤاد.

وتهدف ميكنة النيابة الإدارية لسرعة الفصل في القضايا، وإلغاء التعامل الورقي، والرقابة على منظومة العمل، ما يعود بالإيجاب على مصلحة المواطن.

وبدأ وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، زيارتهما ببورسعيد بعقد لقاء مفتوح بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة مع الأجهزة المعنية، لعرض