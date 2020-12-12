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وفاة سامي فتوح مرشح الجولة الأولى بانتخابات مجلس النواب في المنوفية

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مصراوي Masrawy

11:05 ص السبت 12 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن بين أهالي دائرة "قويسنا بركة السبع" بالمنوفية، عقب وفاة رجل الأعمال سامي فتوح، النائب السابق عن الدائرة، ومرشح الجولة الأولى في الانتخابات الأخيرة، وسط صدمة المقربين للفقيد.

وأكدت أسرة "فتوح" إقامة صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفقيد عقب صلاة الظهر اليوم السبت، بمسقط رأسه في قرية ميت برة التابعة لمركز بركة السبع، فيما يُجهز سرادق العزاء عصر اليوم.

وكانت دائرة "قويسنا- بركة السبع" قد شهدت قبل أيام من انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020، وفاة مرشح الإعادة منير مندور بشكل مفاجئ.

منير مندور

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