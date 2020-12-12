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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة القرار رقم 5716 لسنة 2020 بشأن تخفيض أسعار مقابل المتر للتصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وشمل قرار المحافظ مجموعة من الأحياء بمناطق العاصمة الأربع: (الشمالية – الجنوبية – الشرقية – الغربية).

ووصلت التخفيضات في أسعار التصالح مقابل المتر الواحد حتى 50 جنيها في بعض المناطق، وهو الحد الأدنى لسعر متر التصالح وفق القانون.

وشملت القائمة أحياء من بينها: الوايلي، وسط القاهرة، بولاق أبوالعلا، الزيتون، الزاوية، الأميرية، الخليفة، المعادي، حلوان، المعصرة، طرة، دار السلام، البساتين، المقطم، السيدة زينب.