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تبدأ بـ 50 جنيها.. تخفيض جديد في التصالح بالقاهرة "أسماء الأحياء"

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مصراوي Masrawy

12:29 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة القرار رقم 5716 لسنة 2020 بشأن تخفيض مقابل المتر للتصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وشمل قرار المحافظ مجموعة من الأحياء بمناطق العاصمة الأربع: (الشمالية – الجنوبية – الشرقية – الغربية).

ووصلت التخفيضات في أسعار التصالح مقابل المتر الواحد حتى 50 جنيها في بعض المناطق، وهو الحد الأدنى لسعر متر التصالح وفق القانون.

وشملت القائمة أحياء من بينها: الوايلي، وسط القاهرة، بولاق أبوالعلا، الزيتون، الزاوية، الأميرية، الخليفة، المعادي، حلوان، المعصرة، طرة، دار السلام، البساتين، المقطم، السيدة زينب.

أسعار التصالح 1 (1)أسعار التصالح 1 (4)أسعار التصالح 1 (2)أسعار التصالح 1 (3)

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