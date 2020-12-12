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أفضلية لهذه الفئة.. التعليم العالي: 4 منح دراسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

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أفضلية لهذه الفئة.. التعليم العالي: 4 منح دراسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أفضلية لهذه الفئة.. التعليم العالي: 4 منح دراسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:26 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فتح باب التقدم لعدد 4 منح، ضمن برنامج المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (ربيع 2020)، للعام الدراسي 2020-2021، على أن تكون الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة.

يأتي ذلك في إطار منح الجامعة الأمريكية المخصصة للحكومة المصرية وعددها 30 منحة دراسية كاملة للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها في الجامعة، على أن تتولى وزارة التعليم العالي ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، في حين تكون الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط التقدم للحصول على المنحة:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- التحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM أو مدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوي.

- حاصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 - 2021 بمجموع درجات لا يقل عن 95% من المدارس الحكومية أو ما يعادلها.

- له مشاركة نشطة في تنمية وخدمة المجتمع.

- يتمتع بإمكانيات القيادة.

- تقدم للقبول في منحة الجامعة الأمريكية قبل الموعد النهائي المحدد.

- لديه سجل أكاديمي متميز في المدرسة الثانوية.

- يجب أن يجتاز الطلاب، إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى إجمالي للدرجات 62 ودرجة كتابة 17.

- للحفاظ على المنحة الدراسية، يجب على الطلاب المختارين الحفاظ على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى.

الموعد النهائي للتقديم:

- آخر موعد لتلقي الطلبات 18 ديسمبر 2020.

يذكر أن اختيار الطلاب وحصولهم على المنحة سيتم الإعلان عنه فور انتهاء اللجنة المكلفة بفحص الطلبات والانتهاء من المقابلة الشخصية للطلاب المحتملين.

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