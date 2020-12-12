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بعد 20 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الدقهلية
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
لأول مرة منذ بدء الوباء.. طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى أقصى حد
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
وزير الإسكان يوجه بضرورة إنهاء العمل بمشروع محور الفردوس في الموعد المحدد
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
مقتل شخص في معركة بالأسلحة الآلية بين عائلتين في أسيوط
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
دهسها جرار.. مصرع تلميذة في حادث سير بسوهاج
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج لعزل مصابي كورونا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
وفاة فني أجهزة طبية بمستشفى صدر المحلة متأثرة بكورونا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
مصرع فتاة دهسًا تحت عجلات قطار في أسيوط
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب في جامعة أسيوط
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:56 صباحاً
شاهد.. دولة تقدّم أول محطة فحص آلي وذاتي لكورونا
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الخميس 17 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مصر تستقبل أولى شحنات لقاح فيروس كورونا قادمة من الإمارات
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 12 ديسمبر 2020 12:41 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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