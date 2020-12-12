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عدو البشرية.. "كورونا" يصيب أكثر من 70 مليون وينهي حياة 1.5 مليون

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عدو البشرية.. "كورونا" يصيب أكثر من 70 مليون وينهي حياة 1.5 مليون عدو البشرية.. "كورونا" يصيب أكثر من 70 مليون وينهي حياة 1.5 مليون
الولايات المتحدة في المقدمة بقرابة 16 مليون مصاب بينهم 294874 وفاة

عدو البشرية..

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم لتتجاوز حاجز الـ70 مليون إصابة والوفيات أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 7,013,1911، وإجمالي الوفيات 1.592,795.

ونشرت الجامعة بيانات عشر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حيث إجمالي الوفيات جراء الفيروس؛ بحسب اليوم.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى؛ حيث بلغت الوفيات 294874، والإصابات 15,834,965 تليها البرازيل بـ 179765 حالة وفاة، و6,781,799 إصابة، ثم الهند بـ142186 حالة وفاة و9,796,769 إصابة.، وفي المرتبة الرابعة المكسيك بـ 113019 وفاة و1,229,379 إصابة.وبريطانيا بـ 63603 وفاة و1,814,395 إصابة، ثم إيطاليا بـ63387 وفاة و1,805,873 إصابة، وفرنسا بـ 57671 حالة وفاة و2,405,210 إصابة، وإيران بـ51727 حالة وفاة و1,092,407 إصابة، تليها إسبانيا بـ 47624 وفاة و1,730,575 إصابة، وروسيا بـ45370 وفاة و2,574,319 إصابة.
الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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