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"الصحة النفسية": تقديم خدمة العلاج لمرضى الإدمان المصابين بالإيدز والفيروسات الكبدية

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"الصحة النفسية": تقديم خدمة العلاج لمرضى الإدمان المصابين بالإيدز والفيروسات الكبدية "الصحة النفسية": تقديم خدمة العلاج لمرضى الإدمان المصابين بالإيدز والفيروسات الكبدية

مصراوي Masrawy

12:16 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:

تواصل عيادات الفيروسات المتخصصة داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، للشهر الثاني على التوالي، تقديم خدمة الفحص والتشخيص والعلاج للفيروسات الكبدية (بي و سي) وفيروس نقص المناعة (الإيدز)، لكل مرضى الإدمان المترددين على مستشفيات الأمانة، سواء من مرضى العيادات الخارجية أو من المرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه على مدار الشهر الماضي تم تشغيل العيادات في 9 محافظات في كل من مستشفيات الخانكة، بنها بالقليوبية، العزازي بالشرقية، شبين الكوم بالمنوفية، الدميرة بالدقهلية، حلوان، طنطا، الجديدة، سوهاج، المعمورة، وأسوان، وتم فحص ما يقرب من ٤٠٠ مريض إدمان وتشخيص ما يزيد عن ٢٠٠ من الحالات الإيجابية للفيروسات التي تنتشر عن طريق الحقن ، منهم ١٥١ حالة إيجابية لفيروس سي.

وأضافت، في بيان اليوم، أنه بالتنسيق مع البرنامج الوطني للإيدز واللجنة الوطنية للفيروسات الكبدية، يتم إجراء التحاليل التأكيدية وصرف العلاج من خلال عيادات الفيروسات داخل مستشفيات الأمانة في سرية تامة وبالمجان تماما.

ونوهت إلى أن تلك الخطوة تُعد الأولى من نوعها، حيث يتم تحقيق مبدأ تقديم كل الخدمات لفئة مرضى الإدمان تحت سقف واحد، وهو ما يمثل نموذج رائع للتعاون والتنسيق المثمر بين قطاعات الوزارة المختلفة، بهدف تقديم خدمة متكاملة لمرضى الإدمان.

وأضافت "عبدالمقصود" أن تلك الخطوة تأتي وفقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وتحت إشراف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للفيروسات الكبدية والبرنامج الوطني للإيدز برئاسة الدكتورة هبة السيد.

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