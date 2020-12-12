مصراوي Masrawy
12:14 م السبت 12 ديسمبر 2020
كتب- مصراوي:
ألقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، كلمة أمام البرلمان العربي، في افتتاح أعمال الجلسة الثانية له المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، وقد تضمنت الكلمة ما يأتي:
في مستهل الكلمة، وجه الأستاذ الدكتور علي عبدالعال الشكر إلى عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي؛ لدعوته للمشاركة في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، معبراً عن سعادته بتزامن تلك الجلسة مع الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي، ومبدياً تطلعه لدور فاعل للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، ومواجهة التدخلات الإقليمية المُمنهجة في الشؤون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة الإرهاب بكل صوره، ومَن يموله ويدعمه.
ودعا عبد العال أعضاء البرلمان العربي إلى تجديد العهد بوصفهم ممثلي البرلمانات العربية، وأن يكونوا على قدر ما تواجهه الأمة العربية من أخطار؛ صونًا للمقدرات العربية، مؤكداً مصر الكامل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرلمان العربي؛ من أجل تعزيز العمل العربي المشترك.
وأشاد الدكتور علي عبدالعال بخطة البرلمان العربي الجديدة؛ خصوصًا في ما يتعلق بتدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ليكون المركز منبرًا جامعًا لتنسيق الجهود البرلمانية العربية أمام المحافل البرلمانية الدولية.
كما ثمَّن الدكتور علي عبد العال بشدة قرار البرلمان العربي بإنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب؛ من أجل تعزيز الجهود البرلمانية العربية في مكافحة تلك الظاهرة البغيضة.
وفى ختام كلمته، أكد الدكتور علي عبد العال دعم أي جهد يهدف إلى تعزيز دور البرلمان العربي في جميع المجالات وكل المستويات؛ بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية إلى مستقبل أفضل.