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عبد العال: بقيادة ‏ ستظل داعمة للبرلمان العربي لتعزيز العمل المشترك

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عبد العال: مصر بقيادة ‏السيسي ستظل داعمة للبرلمان العربي لتعزيز العمل المشترك عبد العال: بقيادة ‏ ستظل داعمة للبرلمان العربي لتعزيز العمل المشترك

مصراوي Masrawy

12:14 م السبت 12 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

ألقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، ‏كلمة أمام البرلمان العربي، في افتتاح أعمال ‏الجلسة الثانية له المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، وقد تضمنت الكلمة ما يأتي:‏

في مستهل الكلمة، وجه الأستاذ الدكتور علي عبدالعال الشكر إلى عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي؛ لدعوته للمشاركة ‏في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، معبراً عن سعادته بتزامن تلك ‏الجلسة مع الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي، ومبدياً تطلعه لدور فاعل ‏للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، ومواجهة التدخلات ‏الإقليمية المُمنهجة في الشؤون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة ‏الإرهاب بكل صوره، ومَن يموله ويدعمه.

ودعا عبد العال أعضاء البرلمان العربي إلى ‏تجديد العهد بوصفهم ممثلي البرلمانات العربية، وأن يكونوا على قدر ما تواجهه ‏الأمة العربية من أخطار؛ صونًا للمقدرات العربية، مؤكداً الكامل ‏بقيادة الرئيس عبد الفتاح للبرلمان العربي؛ من أجل تعزيز العمل ‏العربي المشترك. ‏

وأشاد الدكتور علي عبدالعال بخطة البرلمان العربي الجديدة؛ خصوصًا في ما يتعلق بتدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ليكون ‏المركز منبرًا جامعًا لتنسيق الجهود البرلمانية العربية أمام المحافل البرلمانية الدولية.‏

كما ثمَّن الدكتور علي عبد العال بشدة قرار البرلمان العربي بإنشاء لجنة ‏مشتركة لمكافحة الإرهاب؛ من أجل تعزيز الجهود البرلمانية العربية في ‏مكافحة تلك الظاهرة البغيضة.‏

وفى ختام كلمته، أكد الدكتور علي عبد العال دعم أي جهد ‏يهدف إلى تعزيز دور البرلمان العربي في جميع المجالات وكل ‏المستويات؛ بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية إلى مستقبل أفضل. ‏

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مصراوي Masrawy

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